У Києві біля лікарні швидкої допомоги знайшли труп чоловіка

На місці події працювали слідчі. Колаж: "Сьогодні"

Сьогодні, 2 листопада, у Києві на території лікарні швидкої допомоги працівники муніципальної охорони виявили труп чоловіка. Попередня причина смерті – переохолодження.

Про це повідомляє Муніципальна охорона Києва.

"Вранці під час патрулювання наряд Муніципальної охорони виявив тіло без ознак життя. Попередня причина смерті – переохолодження", – йдеться у повідомленні.

На місці події працювали слідчі.

Жінка у Тернополі жила в квартирі з мертвими матір'ю та сестрою

Раніше ми повідомляли, що у Тернополі жінка три тижні прожила в одній квартирі з мертвими матір'ю та сестрою. Причини смерті двох жінок встановлюють.

Викликали правоохоронців сусіди, які скаржилися на неприємний запах із квартири. Люди повідомили, що там живуть троє жінок, але останнім часом їх не видно.

Співробітники поліції, зайшовши до квартири, побачили на ліжку тіло матері 1943 року народження та її молодшої п'ятдесятирічної доньки.

"За попередньою інформацією, жінки мертві приблизно 2-3 тижні. Старша донька жива, але вона не розповідає, від чого та коли померли родичі і чому вона про це нікому не повідомила", – зазначили у поліції.

Жінку бригада "швидкої" доправила до лікарні.

Причини смерті стануть відомими після проведення судово-медичної експертизи. Цей факт внесено до ЄРДР згідно зі статтею 115 (природна смерть) Кримінального кодексу.

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