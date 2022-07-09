В Киеве установили лавочку "Мелодия", которая чудом уцелела после ракетных ударов в Харькове

В киевском парке "Наталка" установили лавочку "Мелодия", которую создал скульптор Дмитрий Ив / коллаж "Сегодня"

В киевском парке на Оболони сегодня появился новый арт-объект – лавочка в виде нот под названием "Мелодия". Скульптуру открыли в рамках проекта Kiev Fashion Park в столичном парке "Наталка".

Арт-объект создал известный скульптор Дмитрий Ив.

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В память про Мирослава Скорика

Работая над концепцией и создавая эскиз, Дмитрий вдохновлялся классическими музыкальными произведениями Мирослава Скорика – всемирно известного украинского композитора и музыковеда.

На табличке с названием арт-объекта есть 2 QR-кода. Отсканировав один, вы сможете прослушать музыкальную композицию, которая больше всего полюбилась автору. Ссылка по второму QR-коду познакомит с историей арт-скамейки "Мелодия".

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Пережила артобстрелы в Харькове

Дмитрий Ив создавал свой арт-объект более 3 месяцев. Лавочка должна была быть завершена открытием в Киеве 1 апреля 2022 года. Но война внесла свои коррективы…

"Родившаяся в Харькове – эта лавочка стойко пережила все бомбардировки и обстрелы вместе с жителями города. В первые дни, пока я эвакуировал свою семью, арт-объект защищали мешками с песком", – рассказывает Дмитрий Ив.

Затем Дмитрий вернулся в Харьков, где с помощью неравнодушных к искусству людей, лавочку переместили в более безопасное место. И хотя в те дни вывезти ее в столицу уже почти не было надежды, общим усилиям всех участников проекта это удалось сделать.

Лавочку "Мелодия" спасали под обстрелами в Харькове, теперь она украшает столичный парк

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Подарено одной семьей

Произведение современного паркового искусства изготовлено и установлено, в рамках проекта Kiev Fashion Park, по содействию семьи Букур, проживающей в Оболонском районе столицы. Идея создания принадлежит главе семьи – Игорю.

"Несколько лет назад я впервые услышал удивительную музыку Мирослава Скорика, которая поразила меня до слез. Я почувствовал в ней душу украинского народа, его смелость и чувственность. Именно такие гениальные произведения объединяют нас как нацию и дают веру в неизбежность нашей победы! Желаю каждому, кто будет здесь отдыхать, почувствовать то же самое", – рассказывает Игорь.

Теперь в парке "Наталка" появилась своя "Мелодия" в виде лавочки с нотами

Камерное пространство локации приглашает познакомиться с арт-объектом поближе: присесть, задуматься о чем-то личном, о человеческих ценностях и, конечно, о мире, к которому так стремятся все украинцы.

Ранее мы сообщали что в центре Киева установили провокационную инсталляцию "Zaстрелись". Арт-объект был изготовлен из металла в виде президента России Владимира Путина, который стреляет себе в рот из пистолета. Инсталляцию Дмитрия Ива временно установили в центре Киева в мае 2022 года, но потом увезли из центра города.

Совсем недавно в Киеве появилась еще одна минискульптура из проекта "Шукай!". Это легендарный Призрак Киева. Бронзовую миниатюру установили на фасаде здания по улице Богдана Хмельницкого, 56-а. Всего в столице уже установлено 37 бронзовых символов города.