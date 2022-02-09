В Киеве установят систему оповещения за 11 млн грн: что в ней особенного

В столице купят дорогую систему оповещения. Фото: коллаж "Сегодня"
В Киеве из бюджета выделили 11 миллионов гривен на обновление системы оповещения горожан в случае чрезвычайной ситуации. Власти столицы взяли за образец аналоги стран Европы и США.
Об этом сообщил заместитель главы КГГА Петр Пантелеев.
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Как стало известно, теперь Киев перейдет от аналоговой модели оповещения к цифровой, что более актуально с точки зрения требований времени и технологий.
В прошлом году городские специалисты разработали концепт и проект новой системы. Так, запроектирована новая система оповещения, аналогов которой в Украине нет. За образец были взяты системы, работающие в городах Польши, Нидерландов, Германии и США.
Пантелеев отметил: в условиях риска дальнейшей внешней агрессии и опасности внешнего конфликта власти вынуждены действовать решительно для защиты Киева и его жителей. В первую очередь речь идет о том, чтобы все звенья гражданской защиты города работали быстро:
"Система оповещения – гарантия четкой координации действий в случае чрезвычайного происшествия с учетом масштаба и причины. К сожалению, некоторые элементы системы оповещения, несмотря на их рабочее состояние, не модернизировались десятки лет", – подчеркнул он.
Так, новая система оповещения будет включать более широкий перечень каналов коммуникации, возможность дифференцированных сигналов для разных территорий и групп населения в зависимости от угрозы.
Кроме того, сейчас обновляются инструкции для разных групп и категорий о порядке действий в случае чрезвычайной ситуации и инструкции для населения: на какие каналы коммуникации обращать внимание и какие действия совершать после сигнала тревоги.
Будут обновлены инструкции для различных типов заведений и учреждений, учитывая специфику, – медицинских заведений, школ и детских садов, заведений социальной защиты и т. д.
На случай ЧС: где в Киеве бомбоубежища
В Киеве активно проверяют бомбоубежища и проводят учения теробороны на фоне напряженной ситуации на границах Украины. Сайт "Сегодня" решил напомнить киевлянам адреса укрытий.
В 2019 году Киевская городская государственная администрация обновила карту, где указала все укрытия в подземном пространстве. Для укрытия населения Киева от чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и военного характера создан фонд защитных сооружений гражданской обороны.
Он включает:
- убежища гражданской защиты;
- подземное пространство метрополитена;
- подвальные помещения жилых домов;
- подземные паркинги;
- другие сооружения подземного пространства, которые могут быть временно использованы для укрытия населения.
При необходимости руководители организаций и владельцы упомянутых сооружений обеспечат свободный доступ для укрытия.
Уведомление о ЧС
Главный способ оповещения населения при возникновении чрезвычайных ситуаций – это передача сообщения с помощью сети проводного вещания (через квартирные и внешние громкоговорители), а также местных радиовещательных станций и телевидения, передвижных автомобилей, оснащенных громкоговорителями.
Для привлечения внимания населения в экстремальных случаях перед передачей информации включаются сирены и другие сигнальные средства.
Количество укрытий в столице
- 3687 цокольных и подвальных помещений;
- 409 подземных паркингов;
- 272 подземных перехода;
- 47 подземных помещений метрополитена;
- 514 убежищ.
Угроза вторжения РФ в Украину
- В ноябре американское агентство Bloomberg, ссылаясь на осведомленный источник, заявляло, что президент России Владимир Путин якобы готовит нападение на Украину в январе. Сообщалось, что разведка США поделилась с несколькими странами – союзницами США по НАТО в ЕС данными, которые свидетельствуют о вероятной подготовке РФ к масштабному вторжению на неоккупированную территорию Украины.
- Однако позже появилась информация о том, что планы возможного вторжения в нашу страну неожиданно испортила погода. Как отмечают чиновники в администрации США, мягкая зима замедлила замерзание земли, поэтому Россия может отложить нападение до февраля из-за трудностей передвижения войск, если оно действительно планировалось.
- Сейчас вблизи границ Украины Россия разместила примерно 100-тысячную армию, а потом "неожиданно" начала новые военные учения. СМИ даже опубликовали карту мест дислокации российских войск.
- В Министерстве иностранных дел Британии заявили, что Россия хочет привести к власти в Украине бывшего депутата Евгения Мураева на фоне планов по вторжению в страну.
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