В Киеве владелец магазина напал на инспектора по парковке с газовым баллончиком

Столичный инспектор по парковке. Фото: коллаж "Сегодня"

Сегодня, возле магазина "Ибис", на бульваре Леси Украинки в столице, произошла потасовка с применением газового баллончика. Конфликт произошел после того, как инспектор по парковке обнаружил, что антипарковочные столбики с обеих сторон пешеходной зоны возле магазина оборудованы замками и вынимаются из асфальта. Он вызвал специалистов ДЭУ, которые начали замену поврежденных столбиков.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

В это время из "Ибис" выбежал владелец сети и набросился на инспектора. И применил газовый баллончик. К нему присоединились охранники магазина. Инспектор был вынужден в ответ использовать средство индивидуальной защиты – газовый баллончик, который входит в комплект его снаряжения.

"Уже неоднократно город получает жалобы на руководство сети магазинов оружия, которое, пренебрегая правилами, запускает некоторые автомобили на пешеходную зону, вынимая антипарковочные колонки. Именно поэтому, в частности, на тротуарах на бульваре Леси Украинки дежурят инспекторы по парковке", – написал он.

Что говорят в КГГА

Правила в городе – одинаковы для всех. По их словам, сегодня руководство магазина "перешло границу и применило физическую силу к инспектору при исполнении им своих служебных обязанностей".

Реклама

Они настроены навести порядок с парковкой в ​​столице. Особенно в ситуации, когда тротуары полностью заставлены автомобилями, которые мешают передвижению пешеходов.

Отметим, что полиция проведет расследование инцидента с нападением на инспектора с парковки.

Ранее мы писали: