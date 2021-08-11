В Киеве владелец магазина напал на инспектора по парковке с газовым баллончиком

Столичный инспектор по парковке. Фото: коллаж "Сегодня"
Сегодня, возле магазина "Ибис", на бульваре Леси Украинки в столице, произошла потасовка с применением газового баллончика. Конфликт произошел после того, как инспектор по парковке обнаружил, что антипарковочные столбики с обеих сторон пешеходной зоны возле магазина оборудованы замками и вынимаются из асфальта. Он вызвал специалистов ДЭУ, которые начали замену поврежденных столбиков.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.
В это время из "Ибис" выбежал владелец сети и набросился на инспектора. И применил газовый баллончик. К нему присоединились охранники магазина. Инспектор был вынужден в ответ использовать средство индивидуальной защиты – газовый баллончик, который входит в комплект его снаряжения.
"Уже неоднократно город получает жалобы на руководство сети магазинов оружия, которое, пренебрегая правилами, запускает некоторые автомобили на пешеходную зону, вынимая антипарковочные колонки. Именно поэтому, в частности, на тротуарах на бульваре Леси Украинки дежурят инспекторы по парковке", – написал он.
Что говорят в КГГА
Правила в городе – одинаковы для всех. По их словам, сегодня руководство магазина "перешло границу и применило физическую силу к инспектору при исполнении им своих служебных обязанностей".
Они настроены навести порядок с парковкой в столице. Особенно в ситуации, когда тротуары полностью заставлены автомобилями, которые мешают передвижению пешеходов.
Отметим, что полиция проведет расследование инцидента с нападением на инспектора с парковки.
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