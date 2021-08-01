Да нет, елки! Киевляне возмущены идеей КГГА сделать парковки во дворах платными

Чтобы упорядочить хаотическую придомовую парковку – местные власти задумалась о плате за стоянку во дворах, но жители, услышав это, – протестуют

В Киеве авто паркуют во дворах. Коллаж: "Сегодня"

Городские власти Киева заговорили об оплачиваемых парковках во дворах, ведь нередко пробраться сквозь стихийную стоянку не могут ни пожарные, ни бригады скорой.

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Действительно ли придется платить за то, что поставили машину под окнами в своем дворе, узнавали "Сегодня".

Как говорят в мэрии, то, что мы платим за содержание придомовой территории – так это исключительно за уборку возле дома, а двор обычно – в собственности города.

"Инспекция по парковке каждый день получает более 100 обращений от граждан, которые имеют какие-то жалобы из-за хаотической парковки на придомовой территории", – говорит начальник инспекции по парковке КГГА Дмитрий Рахматуллин.

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Как обстоят дела с парковками за рубежом:

В Брюсселе, например, оставить машину где-то на обочине, не заплатив за стоянку – невозможно. На каждом шагу – паркоматы. Час стоит 2 евро (немного больше 60 гривень). Почти в каждом доме есть подземный паркинг. Месяц аренды 125 евро (почти 4000 гривен).

Без подземного и наземного паркинга невозможно сдать дом в эксплуатацию и в США. Поэтому там паркоместа делают в избытке: из расчета, что у каждой семьи есть по несколько автомобилей. Их стоянку тоже надо оплачивать. В одном из городков под Вашингтоном – 50-70 долларов в месяц (не более, чем 2000 гривень).

У нас же – совсем другая реальность. Старый жилой фонд о подземном паркинге уже может и не мечтать. В новом, как правило, все равно под окном каждый хочет авто пристроить.

"Некоторые водители считают, что им должен это все предоставить город. То есть они покупают автомобиль, но не думают о том, где нужно автомобиль припарковать", – говорит автоэксперт Александр Гречко.

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Пока столичные власти решили плату за парковку во дворах не брать. Город хочет только упорядочить хаотичную стоянку возле домов. Но это пока. К этому вопросу грозятся таки вернуться.

Ранее мы писали, что в центре Киева ввели новые тарифы на парковку. Недавно кошмар устроили неизвестные на улице Каховской, 56. Здесь поглумились над припаркованным автомобилем не просто разбив в нем стекла, а и еще на крышу поставили голову коровы.