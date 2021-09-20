В Киеве водитель автобуса решил лихо объехать пробку по тротуару (видео)

Водитель заехал прямо на зеленую зону / Фото: Коллаж: Сегодня
Сегодня, 20 сентября, в Киеве произошел инцидент на дороге, который зафиксировали на видео очевидцы. Водитель автобуса решил обьехать пробку, выехав при этом на тротуар.
Видео опубликовал Киев Оперативный в Telegram.
"Наглый водитель маршрутки прет по тротуару и зеленой зоне, хотя пробки, как таковой, и нет. Где там те проверяющие от КГГА?", – пишут в Сети.
Что говорят в КГГА
В КГГА сомневаются, что это маршрутный автобус.
"Сложно понять, не видно ни номер автобуса, ни трафаретов, а так как Лесная, это может быть развозка людей, например", – прокомментировали нам в КГГА.
Ранее мы писали:
- В Киеве водитель автобуса курил прямо за рулем
- Киев стал первым городом в Украине, где полностью отменяют бумажные талоны на проезд в коммунальном общественном транспорте. Окончательно выходят из обращения талоны на проезд, которые можно было приобрести у кондукторов. Все поездки в муниципальном транспорте теперь цифровизированные в электронные билеты.