В Киеве водитель автобуса решил лихо объехать пробку по тротуару (видео)

Водитель заехал прямо на зеленую зону / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня, 20 сентября, в Киеве произошел инцидент на дороге, который зафиксировали на видео очевидцы. Водитель автобуса решил обьехать пробку, выехав при этом на тротуар.

Видео опубликовал Киев Оперативный в Telegram.

"Наглый водитель маршрутки прет по тротуару и зеленой зоне, хотя пробки, как таковой, и нет. Где там те проверяющие от КГГА?", – пишут в Сети.

Что говорят в КГГА

В КГГА сомневаются, что это маршрутный автобус.

"Сложно понять, не видно ни номер автобуса, ни трафаретов, а так как Лесная, это может быть развозка людей, например", – прокомментировали нам в КГГА.

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