В Киеве открыли костел Святого Николая после пожара. Что изменилось – репортаж (фото)

В Киеве почти отреставрировали костел Святого Николая / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве закончили подготовку к реставрации костела Святого Николая, который сильно пострадал от пожара. Сегодня, 31 января, туда пришли с проверкой местные власти. Костел уже открыли для посетителей.

Журналисты "Сегодня" приехали к костелу и узнали, что изменилось.

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Как известно, на подготовку к реставрации костела потратили 21 704 389 гривен. Работы планировали закончить еще до до 31 декабря 2021 года, но не успели.

Фото: Дмитрий Гордийчук, "Сегодня"

Хотя противоаварийные работы закончили, территория костела все еще ограждена. Там стоит табличка, что это опасная зона.

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Фото: Дмитрий Гордийчук, "Сегодня"

Внутри костела еще много работы. Большая часть стен обгорела.

Фото: Дмитрий Гордийчук, "Сегодня"

Из-за огня лепнина на стене почернела, поверхность явно надо красить наново.

Фото: Дмитрий Гордийчук, "Сегодня"

На потолке натянули сетку с тентом. Вероятно, это для безопасности – если что-то будет падать, то приземлится на сетку, а не ранит человека.

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Фото: Дмитрий Гордийчук, "Сегодня"

Что уже сделали в костеле:

провели экспертизу и выяснили, как пожар повлиял на все конструкции здания;

заключили договор с подрядчиком на выполнение противоаварийных работ;

установили новые временные оконные конструкции;

максимально очистили стены от сажи;

установили временные полы, которые будут использоваться и в дальнейшем во время реставрации;

разработали заново и восстановили ​​систему отопления;

смонтировали новое освещение;

убрали опасные элементы;

убрали мусор и полностью восстановили ​​функциональность костела.

Фото: Дмитрий Гордийчук, "Сегодня"

Пожар в костеле

Пожар в костеле Святого Николая вспыхнул вечером 3 сентября. Загорелась вторая (задняя) часть здания. Хотя очаг возгорания находился между первым и вторым этажами, пламя быстро распространилось на кровлю здания. Его удалось потушить в 22:41.

От огня пострадала внутренняя отделка костела и орган. Часть лепнины и витражей сохранились, однако они в плохом состоянии.

Костел после пожара. Фото ГСЧС

Храм в неоготическом стиле был построен в 1899-1909 годах по проекту киевского архитектора Владислава Городецкого.

Костел Святого Николая поделили между собой Национальный дом органной и камерной музыки Украины как помещение для концертов и приход Святого Николая Римско-католической церкви в Украине, который проводит в здании богослужения для религиозной общины.

Киевская власть отказывалась передать помещение Римско-католической церкви полностью до решения вопроса о новом местоположении Органного зала. Помещение костела (по состоянию на конец 2009 года) находится в аварийном состоянии.