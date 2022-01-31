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В Киеве открыли костел Святого Николая после пожара. Что изменилось – репортаж (фото)

Татьяна Очеретяная, Дмитрий Гордийчук
31 января, 15:12
В костеле Святого Николая закончили противоаварийные работы – мы узнали, что сделали в храме и как он изменился после пожара

В Киеве почти отреставрировали костел Святого Николая / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве закончили подготовку к реставрации костела Святого Николая, который сильно пострадал от пожара. Сегодня, 31 января, туда пришли с проверкой местные власти. Костел уже открыли для посетителей.

Журналисты "Сегодня" приехали к костелу и узнали, что изменилось.

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Как известно, на подготовку к реставрации костела потратили 21 704 389 гривен. Работы планировали закончить еще до до 31 декабря 2021 года, но не успели.

Фото: Дмитрий Гордийчук, "Сегодня"

Хотя противоаварийные работы закончили, территория костела все еще ограждена. Там стоит табличка, что это опасная зона.

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Фото: Дмитрий Гордийчук, "Сегодня"

Внутри костела еще много работы. Большая часть стен обгорела.

Фото: Дмитрий Гордийчук, "Сегодня"

Из-за огня лепнина на стене почернела, поверхность явно надо красить наново.

Фото: Дмитрий Гордийчук, "Сегодня"

На потолке натянули сетку с тентом. Вероятно, это для безопасности – если что-то будет падать, то приземлится на сетку, а не ранит человека.

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Фото: Дмитрий Гордийчук, "Сегодня"

Что уже сделали в костеле:

  • провели экспертизу и выяснили, как пожар повлиял на все конструкции здания;
  • заключили договор с подрядчиком на выполнение противоаварийных работ;
  • установили новые временные оконные конструкции;
  • максимально очистили стены от сажи;
  • установили временные полы, которые будут использоваться и в дальнейшем во время реставрации;
  • разработали заново и восстановили ​​систему отопления;
  • смонтировали новое освещение;
  • убрали опасные элементы;
  • убрали мусор и полностью восстановили ​​функциональность костела.
Фото: Дмитрий Гордийчук, "Сегодня"

Пожар в костеле

Костел после пожара. Фото ГСЧС

Храм в неоготическом стиле был построен в 1899-1909 годах по проекту киевского архитектора Владислава Городецкого.

Костел Святого Николая поделили между собой Национальный дом органной и камерной музыки Украины как помещение для концертов и приход Святого Николая Римско-католической церкви в Украине, который проводит в здании богослужения для религиозной общины.

Киевская власть отказывалась передать помещение Римско-католической церкви полностью до решения вопроса о новом местоположении Органного зала. Помещение костела (по состоянию на конец 2009 года) находится в аварийном состоянии.