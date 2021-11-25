Костел Святого Николая в Киеве отреставрируют до конца года – стоимость

Вся сумма за работы подрядчику будет уплачена из денег благотворителей

Костел святого Николая приведут в порядок в течении нескольких месяцев / Фото: Коллаж: Сегодня

Противоаварийные работы в костеле Святого Николая, который пострадал от пожара, планируют провести уже до 31 декабря текущего года.

Об этом сообщает политик Маси Найем в Facebook.

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"Только что на рабочей группе Национального дом органной и камерной музыки определились с подрядчиком, который будет выполнять противоаварийные работы. Компания подрядчик – ООО Укрспецреставрация", – написал он.

Стоимость работ

По его словам, подрядчик готов сделать работу за 19 млн 378 тыс. 371 гривен.

"В срок по 31 декабря 2021 года. Согласно проектно-сметной документации, стоимость работ была определена в размере 21 909 840 (т.е. подрядчик сделает эти работы дешевле)", – добавил он.

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Отметим, что вся сумма подрядчику будет уплачена из денег благотворителей.

Что известно о пожаре

Вечером 3 сентября в Киеве вспыхнул пожар в костеле Святого Николая. Загорелась вторая (задняя) часть здания. Мэр столицы Виталий Кличко рассказал, что хотя очаг возгорания находился между первым и вторым этажами, пламя быстро распространилось на кровлю здания. Его удалось потушить в 22:41.

От огня пострадала внутренняя отделка Костела святого Николая, а также орган.

Храм был построен в 1899-1909 годах в неоготическом стиле киевским архитектором Владиславом Городецким. Костел святого Николая поделили между собой Национальный дом органной и камерной музыки Украины, как помещение для концертов, и приход святого Николая Римско-католической церкви в Украине проводит в ней богослужения для религиозной общины.

Киевская власть отказывалась передать помещение Римско-католической церкви полностью до решения вопроса о новом местоположении Органного зала. Помещение костела (по состоянию на конец 2009 года) находится в аварийном состоянии.

Министерство культуры спланировало до конца 2023 реализовать проект строительства в Киеве Дома музыки и переместить в него Национальный дом органной и камерной музыки Украины.

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