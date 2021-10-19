В Киеве возле станции метро "Выставочный центр" демонтируют незаконные МАФы (фото)

На их месте появятся зеленые насаждения
В Киеве возле станции метро "Выставочный центр" демонтируют незаконные постройки. Первые МАФы уже отправили на штрафплощадки.
Об этом сообщает и.о. директора КП "Киевблагоустройство" Николай Бойко в Facebook.
Всего планируют демонтировать более 40 незаконных конструкций, а на их месте обустроить территорию с зелеными насаждениями.
К участию привлекают все коммунальные предприятия, а также представителей бизнеса, общественные организации и всех желающих жителей столицы.
В Киевсовете разработали новые правила размещения МАФов
Предлагают запретить размещение МАФов:
- в 20-метровой зоне от детских площадок;
- в 50-метровой зоне от перекрестков дорог и улиц;
- в 10-метровой зоне от зданий, строений и сооружений;
- в охранных зонах памятников культурного наследия;
- в радиусе 50 метров от остановок общественного транспорта;
- в 20-метровой зоне от школ и дошкольных детских учреждений;
- в 20-метровой зоне от наземных и подземных пешеходных переходов
- в радиусе 200 метров от выходов/входов со станций Киевского метрополитена;
- в 10-метровой зоне от дорог и улиц по основным транспортными магистралями города;
- в 10-метровой зоне от памятников и достопримечательностей, а также зданий, имеющих историко-культурную ценность.
Ранее мы сообщали, что в Киеве в переходе на Осокорках, где недавно коммунальные службы лишились МАФов, снова орудуют "стихийники".
Напомним, что в Киеве работало казино под видом МАФа – закрыли два замаскированных игровых зала.