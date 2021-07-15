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В Киеве выставку "Чорнобиль. Подорож" продлили: дата

15 июля, 11:00

Ольга Кравченко

Бесплатные экскурсии экспозицией, посвященной 35-летию чернобыльской катастрофы, проводят по вторникам, средам, пятницам

Выставка о причинах трагедии и последствиях в Чернобыле. Фото: коллаж "Сегодня"

По многочисленным просьбам посетителей работу мультимедийной выставки "Чорнобиль. Подорож" в павильоне №1 на ВДНХ продлили до 25 июля включительно. Выставка работает со вторника по воскресенье с 10:00 до 20:00 с соблюдением температурного скрининга и масочного режима.

Об этом сообщают организаторы.

Посетители "Чорнобиль. Подорож" смогут:

Блок "Атом". Фото: организаторов выставки

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Бесплатные экскурсии экспозицией, посвященной 35-летию чернобыльской катастрофы, проводят по вторникам, средам, пятницам – в 18:00, субботам и воскресеньям – 11:00 и 13:00.

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Источник: Сегодня

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