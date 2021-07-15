У Києві виставку "Чорнобиль. Подорож" продовжили: дата

Виставка про причини трагедії і наслідки в Чорнобилі. Фото: колаж "Сьогодні"

На численні прохання відвідувачів роботу мультимедійної виставки "Чорнобиль. Подорож " в павільйоні №1 на ВДНГ продовжили до 25 липня включно. Виставка працює з вівторка по неділю з 10:00 до 20:00 з дотриманням температурного скринінгу і масочного режиму.

Про це повідомляють організатори.

Відвідувачі "Чорнобиль. Подорож" зможуть:

вирушити у VR-подорож зоною відчуження та оглянути її з висоти пташиного польоту;

зазирнути в інтерактивні біноклі та побачити диких тварин Чорнобильського біосферного заповідника — найбільшої природоохоронної території України;

роздивитись Кубок володарів кубків УЄФА, який київський "Динамо" виборов 1986 року за кілька днів після аварії на ЧАЕС;

побачити десятки робіт авторів з усього світу: від картин Марії Примаченко до відео "Marooned" гурту Pink Floyd, що було знято в Прип’яті;

завдяки інтерактивним експонатам дізнатись про те, як утворюється електроенергія на атомній станції, чи працює зараз ЧАЕС та яким може бути майбутнє зони відчуження.

Блок "Атом". Фото: організаторів виставки Реклама

Безкоштовні екскурсії експозицією, присвяченою 35-річчю чорнобильської катастрофи, проводять по вівторках, середах, п'ятницях – о 18:00, суботах і неділях – 11:00 і 13.00.

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