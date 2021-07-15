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У Києві виставку "Чорнобиль. Подорож" продовжили: дата

15 липня, 11:00

Ольга Кравченко

Безкоштовні екскурсії експозицією, присвяченою 35-річчю чорнобильської катастрофи, проводять по вівторках, середах, п'ятницях

Виставка про причини трагедії і наслідки в Чорнобилі. Фото: колаж "Сьогодні"

На численні прохання відвідувачів роботу мультимедійної виставки "Чорнобиль. Подорож " в павільйоні №1 на ВДНГ продовжили до 25 липня включно. Виставка працює з вівторка по неділю з 10:00 до 20:00 з дотриманням температурного скринінгу і масочного режиму.

Про це повідомляють організатори.

Відвідувачі "Чорнобиль. Подорож" зможуть:

Блок "Атом". Фото: організаторів виставки

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Безкоштовні екскурсії експозицією, присвяченою 35-річчю чорнобильської катастрофи, проводять по вівторках, середах, п'ятницях – о 18:00, суботах і неділях – 11:00 і 13.00.

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Раніше ми писали, що в Україні посилили покарання за незаконне проникнення в Чорнобильську зону.

Також ми писали, що в Чорнобилі виявили дивовижне озеро – "Очі Полісся".

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Джерело: Сьогодні

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