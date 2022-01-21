В Киеве задерживается транспорт – список маршрутов

В столице изменилось движение общественного транспорта. Фото: коллаж "Сегодня"
В пятницу, 21 января, в Киеве снова произошел сбой в работе общественного транспорта. Это случилось по техническим причинам.
Об этом сообщили в Киевпастрансе.
Что с транспортом?
Задерживается движение трамваев № 28, 35 по ул. Закревского/Киностудия "Фильм Ю-ЭЙ" в направлении ул. Милославская по техническим причинам.
На место направлена ответственная служба предприятия.
Также задерживается движение трамваев №22к, 29к, 8к по ул. Привокзальная в оба направления по техническим причинам. На место направлена ответственная служба предприятия.
Проезд для школьников в Киеве будет бесплатным, но не для всех
Проезд в общественном транспорте Киева для школьников останется бесплатным. Но для этого необходимо оформить электронную карточку учащегося для ребенка до 1 марта 2022 года.
Проект "Электронная карта ученика" был начат еще в 2019 году. С этого времени родителей призывают оформить новый документ, который должен стать единственным для использования в транспорте.
В настоящее время почти для половины учеников уже оформлен и издан новый электронный документ. В то же время остальные родители не спешат присоединиться к проекту.
Сделать карту нужно до марта. В противном случае родителям придется платить за детей в общественном транспорте.
В КГГА объяснили, что электронная карточка учащегося позволит оптимизировать контроль за расходами из городского бюджета на транспорт школьниками.
"Столица является лидером в использовании современных сервисов. Благодаря электронной карте ученика мы со стопроцентной точностью можем оплачивать транспортную услугу, которую предоставляем за счет городского бюджета учащимся-киевлянам", – сообщил заместитель главы КГГА Валентин Мондриевский.
Он также добавил, что с помощью этой карты в будущем школьники смогут оплатить питание, а родители – контролировать оценки своих детей.