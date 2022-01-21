В Киеве задерживается транспорт – список маршрутов

В столице изменилось движение общественного транспорта. Фото: коллаж "Сегодня"

В пятницу, 21 января, в Киеве снова произошел сбой в работе общественного транспорта. Это случилось по техническим причинам.

Об этом сообщили в Киевпастрансе.

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Что с транспортом?

Задерживается движение трамваев № 28, 35 по ул. Закревского/Киностудия "Фильм Ю-ЭЙ" в направлении ул. Милославская по техническим причинам.

На место направлена ответственная служба предприятия.

Также задерживается движение трамваев №22к, 29к, 8к по ул. Привокзальная в оба направления по техническим причинам. На место направлена ответственная служба предприятия.

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Проезд для школьников в Киеве будет бесплатным, но не для всех

Проезд в общественном транспорте Киева для школьников останется бесплатным. Но для этого необходимо оформить электронную карточку учащегося для ребенка до 1 марта 2022 года.

Проект "Электронная карта ученика" был начат еще в 2019 году. С этого времени родителей призывают оформить новый документ, который должен стать единственным для использования в транспорте.