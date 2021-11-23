В Киеве загорелось офисное здание: огонь тушили 3 часа (фото)

В Киеве произошел пожар. Фото: коллаж "Сегодня"
Во вторник, 23 ноября, в Киеве на Коллекторной, 3, произошел пожар в офисном здании. Спасатели оперативно прибыли на место и ликвидировали огонь.
Об этом сообщает "Сегодня".
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Как нам стало известно, на Коллекторной, 3, загорелось здание в 4 утра. Огонь охватил третий этаж админздания на площади почти полторы тысячи квадратных метров.
Что стало причиной возгорания, пока неизвестно, все это будут выяснять правоохранители.
К слову, пожар уже ликвидирован. Жертв и пострадавших нет.
Огонь предотвращали почти 3 часа, работало 14 единиц техники и 55 пожарных.
В Киеве загорелась новостройка
Также в Киеве на проспекте Правды, 67, произошел пожар в новостройке ЖК "Нивки Парк". Там загорелись электрощитовые с 5-го по 16-й этаж.
Как нам стало известно, звонок о пожаре в новостройке на проспекте Правды, 67, поступил в 11:03.
"Загорелись электрощитовые с 5-го по 16-й этаж. Сейчас на месте 11 единиц пожарной техники, 35 спасателей. Огонь тушат при помощи девяти порошковых огнетушителей. Проводится проверка квартир. Уже эвакуированы 37 человек, в том числе один ребенок", – сообщили сайту "Сегодня" в ГСЧС Киева.
Пожар спасатели ликвидировали в 12:07.
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