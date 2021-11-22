В Киеве вспыхнул пожар в институте (видео)

В понедельник, 22 ноября, в Киеве на улице Нагорной, 22 загорелось помещение Киевского института автоматики. На место ЧП прибыли спасатели.
Об этом сообщили в Telegram-канале "Киев Оперативный".
Подробности ЧП
"В институте автоматике по предварительной информации произошло возгорание в помещении на 4-м этаже, площадь – 50 кв. м", – сказала "Сегодня" спикер столичного управления ГСЧС Светлана Водолага.
В настоящее время идет ликвидация пожара. На месте работают восемь единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 35 человек личного состава подразделений Главного управления ГСЧС Украины в Киеве.
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Причина пожара будет устанавливаться правоохранителями. Жертв и пострадавших нет.
В Киеве загорелась новостройка
Также в Киеве на проспекте Правды, 67, произошел пожар в новостройке ЖК "Нивки Парк". Там загорелись электрощитовые с 5-го по 16-й этаж.
Как нам стало известно, звонок о пожаре поступил в 11:03 в новостройке на проспекте Правды, 67.
"Загорелись электрощитовые с 5-го по 16-й этаж. Сейчас на месте 11 единиц пожарной техники, 35 спасателей. Огонь тушат при помощи девяти порошковых огнетушителей. Проводится проверка квартир. Уже эвакуированы 37 человек, в том числе один ребенок", – сообщили сайту "Сегодня" в ГСЧС Киева.
Пожар спасатели ликвидировали в 12:07.
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