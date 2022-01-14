В Киеве загорелся дом (видео)

В столице загорелся частный дом / Фото: Коллаж: Сегодня
В Киеве в микрорайоне Жуляны прямо сейчас горит частный дом. Информации о пострадавших пока еще нет.
Об этом пишет сайт "Сегодня".
В ГСЧС Киева нам рассказали, что пожарные приступили к тушению пламени.
"Информации о пострадавших пока нет", – сообщили в ГСЧС Киева.
Под Киевом вчера был масштабный пожар
В Бородянке Киевской области начался пожар в складском помещении с автомобильными шинами. Огонь охватил площадь около 1000 квадратных метров.
Причины возгорания пока неизвестны.
Полицейские Киевской области устанавливают обстоятельства пожара на предприятии в Бородянке.
"По данному факту полицейские открыли уголовное производство по ч.1 ст. 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) УКУ", – говорится в сообщении.
Ранее мы писали:
- В Киеве 11 января произошел пожар на ул. Светлицкого, 35.
- В Киеве случился пожар в Гидропарке: есть пострадавшие (фото, видео).