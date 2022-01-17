В Киеве запускают новые автобусные маршруты – список

Автобусные маршруты появятся как на правом, так и на левом берегу. / Фото: Коллаж: Сегодня

С 18 января в Киеве открывают новые автобусные маршруты. В то же время маршрутное такси № 576 полностью прекратит работу.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевпастранса.

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Будет организовано движение на таких маршрутах:

Автобус № 57

"Станция метро "Академгородок" – авторынок "Чапаевка": проспект Академика Палладина (от улицы Академика Ефремова) – Кольцевая дорога – улица Академика Заболотного – Столичное шоссе (в обратном направлении – Днепровское шоссе) – улица Академика Заболотного.



Автобусный маршрут № 57 полностью дублирует путь маршрутного такси № 576, которое с 18 января прекратит работу.

Автобус № 105

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"Улица Тростянецкая – Бориспольское шоссе": улица Тростянецкая – улица Архитектора Вербицкого – улица Армянская – улица Ташкентская – улица Старобориспольская – Харьковская площадь – Бориспольское шоссе – 23-й километр Харьковское шоссе (Дарницкое лесничество) – Бориспольское шоссе, 41в.

В Киеве обновят общественный транспорт

Киев намерен заключить кредитный договор с Европейским инвестиционным банком. За эти деньги планируют обновить транспорт – купить 137 новых троллейбусов и 50 вагонов метро.

Такое решение поддержано депутатами Киевсовета. Планируется взять внешний кредит в сумме до 100 млн евро. Эти средства пойдут на приобретение троллейбусов большой и особенно большой вместимости, а именно:

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65 троллейбусов длиной более 11,9 метра,

72 троллейбуса длиной более 18,5 метров.

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