В киевском метро ищут хозяев ключей от машин: куда обращаться

Владельцам ключей нужно обратиться в Бюро находок / Коллаж "Сегодня"

В киевском метрополитене на станции метро "Сырец" нашли ключи от автомобилей. В коммунальном предприятии ищут хозяев.

Об этом сообщает КП "Киевский метрополитен".

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Подробности

На станции метро "Сырец" нашли ключи от автомобилей Renault и Mazda.

"Надеемся, что потерянные ключи попадут к своим владельцам", – сообщили в метрополитене.

Владельцам ключей нужно обратиться в Бюро находок на станции "Нивки".

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Как работает Бюро находок

Режим работы Бюро:

ежедневно с 08:00 до 17:00,

в пятницу – с 08:00 до 15:45 (обеденный перерыв с 12:00 до 12:45).

Правила проезда в метро

Метрополитен в столице работает в обычном режиме, но только для вакцинированных, у кого есть отрицательный ПЦР-тест или сертификат о выздоровлении.

Такие правила в столице действуют с 1 ноября. Нарушители карантина должны платить штраф от 17 000 до 34 000 гривен.

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Ограничения не касаются детей до 18 лет. Они могут пользоваться городским транспортом без разрешительных документов.

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