В киевском метро можно будет ездить бесплатно: когда и при каких условиях

В метро будут выдавать билеты для бесплатной поездки / Коллаж "Сегодня"

Завтра, 9 октября, в киевском метро будет бесплатный проезд. Такой возможностью могут воспользоваться киевляне и гости столицы.

Об этом сообщает коммунальное предприятие "Киевский метрополитен".

Реклама

Что для этого нужно?

Чтобы бесплатно проехать в метро нужны специальные QR-билеты. Их будут выдавать всем желающим в кассах метрополитена в течении дня.

Такая акция уже проходила 1 октября. В тот день всего было 100 000 билетов.

История метро

Киевский метрополитен– скоростная транспортная система метрополитена в столице. После открытия 6 ноября 1960 года стал третьим по счету в СССР после Московского и Ленинградского. Киевский метрополитен занимает 31-е место в мире по пассажиропотоку, хотя является всего лишь 79-м по длине линий (на июль 2021 года).

Реклама

Ранее мы писали: