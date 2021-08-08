В киевском метрополитене мужчина справил нужду на рельсы (видео)

В социальных сетях пользователи разделились во мнениях, одни его оправдывают, а другие – упрекают

На станции метро мужчина спустился на рельсы, чтобы справить нужду. Коллаж: "Сегодня"

В киевском метрополитене мужчина спустился на рельсы, чтобы справить на них нужду.

Об этом сообщает "Киев Оперативный".

Как пишут очевидцы, сделать он это решил на станции метро "Крещатик".

"Не, ну да, а где еще справлять свои бухие потребности...?", - написал очевидец.

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Как на это отреагировали в Сети

Несмотря на то, что многих поступок мужчины возмутил, нашлись и те, кто стал на его сторону. В комментариях под публикацией пользователи Сети обратили внимание, что в метрополитене нет туалетов (или они закрыты), а чтобы найти ближайший – нужно еще постараться.

"Сегодня ехал с маленьким ребенком первый раз в метро и как раз посетила мысль: а что если ему захочется в туалет... Что делать?", – написал один из пользователей Сети.

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