У київському метрополітені чоловік справив нужду на рейки (відео)

У соціальних мережах користувачі розділилися в думках, одні його виправдовують, а інші – дорікають

На станції метро чоловік спустився на рейки, щоб справити нужду. Колаж: "Сьогодні"

У київському метрополітені чоловік спустився на рейки, щоб справити на них потребу.

Про це повідомляє "Київ Оперативний".

Як пишуть очевидці, зробити він це вирішив на станції метро "Хрещатик".

"Нє, ну да, а де ще справляти свої бухіе потреби...?", – написав очевидець.

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Як на це відреагували в Мережі

Незважаючи на те, що багатьох вчинок чоловіки обурив, знайшлися і ті, хто став на його бік. У коментарях під публікацією користувачі Мережі звернули увагу, що в метрополітені немає туалетів (або вони закриті), а щоб знайти найближчий – потрібно ще постаратися.

"Сьогодні їхав з маленькою дитиною перший раз в метро і як раз відвідала думка: а що якщо йому захочеться в туалет... Що робити?", – написав один з користувачів Мережі.

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