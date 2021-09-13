В Киевском метрополитене на двух станциях образовались толпа и давка (видео)

Пассажиры соблюдают масочный режим, а вот социальной дистанции не придерживаются. Фото: "Сегодня"

В метро Киева образовалась давка, люди не могут зайти в вагоны. Скопление людей наблюдалось утром в понедельник, 13 сентября, на станциях метро "Теремки" и "Минская".

Об этом сообщает "Сегодня".

Оказалось, на "Минской" причиной давки стал сбой в работе двух терминалов на турникетах (из восьми).

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Запуск метро на Виноградарь опять перенесли

Ранее мы сообщали, что "Киевметрострой", который продлевает Сырецко-Печерскую линию метрополитена в жилой массив Виноградарь, просит КП "Киевский метрополитен" перенести сроки сдачи работ с ноября 2021 года на май 2023 года.

"Киевметрострой" добивается от Киевского метрополитена внесения изменений в сроки строительства метро на Виноградарь в судебном порядке.

"Пункт 2.1 "Подрядчик... завершает и передает готовый объект Заказчику – 12.05.2023 года при условии доведения соответствующих целевых бюджетных назначений", – говорится в тексте постановления.

На данном этапе генподрядчик должен передать готовый объект заказчику 26 ноября 2021 года, но сумма финансирования строительства метрополитена в 2017-2021 годах составила 4,07 млрд грн из общей суммы тендера 5,98 млрд грн.

"Киевметрострой" не успевает к указанному сроку закончить строительство – не хватает средств. Для завершения генподрядчику необходимо освоить минимум 1,91 млрд грн, если не будут подписаны дополнительные соглашения.