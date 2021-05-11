В киевском метро на всех станциях появились дефибрилляторы: где их искать (фото)

Дефибрилляторы можно найти по специальным стрелочкам-указателям, теперь они находятся в пассажирской зоне

С сегодняшнего дня все станции метро Киева оборудованы дефибрилляторами. Их разместили в пассажирских зонах и на платформах станций. Об этом сообщили сайту "Сегодня" в Киевском метрополитене.

По их словам, размещение дефибрилляторов согласовали со Всеукраинским советом реанимации.

"Все дефибрилляторы уже не находятся в кассах, а доступны для пассажиров на всех 52 станциях метро на перронах. С сегодняшнего дня они доступны для пассажиров", – говорят в администрации метро.

Там добавляют, что дефибрилляторы теперь находятся в пассажирской зоне и специальными стрелочками указано, где их искать.

Их разместили в максимально удобных для пассажиров местах, чтобы можно было ими воспользоваться, если кому-то из людей станет плохо в подземке.

Ранее мы писали, что в киевском метрополитене спасали мужчину – ему стало плохо прямо в подземке.

Напомним, что в киевском метрополитене конфликт сотрудницы станции и пассажира перерос в драку.