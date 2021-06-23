В киевском метрополитене парень катался на самокате (видео)

Парень ехал прямо в толпе людей на самокате

Мужчина на самокате в переходе с Крещатика на Майдан. Фото: коллаж "Сегодня"

В киевском метрополитене заметили молодого человека, который ехал на самокате. Стоит отметить, что кататься в подземке запрещено.

Об этом сообщает Киев Сейчас в Telegram.

Нарушитель ехал в переходе со станции "Крещатик" на "Майдан Незалежности".

"Ходить ногами не в тренде", - пишут в Сети.

В метрополитене уже обсуждали ранее правила перевозки моноколес и самокатов. Кататься по платформе запрещено.

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"Это может привести к реальным сложным травмам", – сказали в метро.

Также напоминаем, что вступило в силу решение Киевсовета, которое предусматривает бесплатную перевозку велосипедов. Транспортировать велосипеды предусмотрено в чехле.

Ранее мы писали, что в Киевском метрополитене одна из станций работает по часам.

Тажке мы сообщали, что в вагонах киевского метро пассажиры замечают таблички, на которых указан завод-производитель техники, а именно – вагонов, которые были изготовлены в Российской Федерации. И если раньше на эти таблички никто не обращал внимания, то на седьмой год войны пассажиры это отмечают.