В киевском супермаркете охранник подрался с женщиной из-за отсутствия сертификата (видео)

В столице произошла драка в супермаркете / Фото: Коллаж: Сегодня
В одном из столичных супермаркетов произошел конфликт между охранником и посетительницей. По словам очевидцев, женщина не смогла предъявить сертификат о вакцинации.
Видео опубликовал "Киевский трэш" в Telegram.
Также видно, что она была без маски.
Остальные посетители просто наблюдали за всем происходящим в торговом зале супермаркета, подошел только второй охранник.
Чем закончилась потасовка, неизвестно.
Охранники довели до инфаркта пенсионерку в супермаркете Киева
Ранее в социальных сетях киевляне обсуждали скандальную ситуацию, когда охрана строительного супермаркета раздела 67-летнюю покупательницу, заподозрив ее в краже вешалки. Как сообщают очевидцы инцидента, вешалки у женщины не нашли, но своими действиями довели до сердечного приступа.
Как сообщали сайту "Сегодня" в полиции Киева, инцидент произошел в супермаркете "Эпицентр" в Оболонском районе столицы.
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