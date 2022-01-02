У київському супермаркеті охоронець побився з жінкою через відсутність сертифіката (відео)

У столиці сталася бійка у супермаркеті / Фото: Колаж: Сьогодні
В одному із столичних супермаркетів стався конфлікт між охоронцем та відвідувачкою. За словами очевидців, жінка не змогла надати сертифікат про вакцинацію.
Відео опублікував "Київський треш" у Telegram.
Також видно, що вона без маски.
Інші відвідувачі просто спостерігали за всім, що відбувається в торговому залі супермаркету, підійшов лише другий охоронець.
Чим закінчилася бійка, невідомо.
Охоронці довели до інфаркту пенсіонерку у супермаркеті Києва
Раніше у соціальних мережах кияни обговорювали скандальну ситуацію, коли охорона будівельного супермаркету розділа 67-річну покупницю, запідозривши її у крадіжці вішалки Як повідомляють очевидці інциденту, вішалки у жінки не знайшли, але своїми діями довели до серцевого нападу.
Як повідомляли сайту "Сьогодні" у поліції Києва, інцидент стався у супермаркеті "Епіцентр" в Оболонському районі столиці.
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