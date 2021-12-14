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Раздели силой. Охранники довели до инфаркта пенсионерку в супермаркете Киева

Александр Марущак Александр Марущак Ведущий редактор Киев Сегодня Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
14 декабря, 13:38
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Охранникам якобы показалось, что бандаж женщины – это краденая вещь
В столице охранники супермаркета раздели покупательницу
В столице охранники супермаркета раздели покупательницу / Фото: Коллаж: Сегодня

В социальных сетях киевляне обсуждают скандальную ситуацию, когда охрана строительного супермаркета раздела 67-летнюю покупательницу, заподозрив ее в краже вешалки. Как сообщают очевидцы инцидента, вешалки у женщины не нашли, но своими действиями довели до сердечного приступа.

Было ли заявление

Как сообщали сайту "Сегодня" в полиции Киева, инцидент произошел в супермаркет "Эпицентр" в Оболонском районе столицы.

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"К нам с заявлением в полицию никто из пострадавших не обращался, также не поступало сообщений об этом конфликте от медиков. На данный момент сотрудниками Оболонского отделения полиции проводится проверка данной информации, устанавливается личность женщины. Инцидент произошел в супермаркете на проспекте Степана Бандеры в Оболонском районе столицы", – сообщили нам в полиции Киева.

Что говорят в супермаркете

В самом "Эпицентре" пока не комментируют инцидент с покупательницей и охраной.

"Пока у нас нет комментария по данному случаю. Когда он появится – он будет публичным для всех", – сообщили нам в компании.

Ранее мы писали, что в киевском магазине произошел конфликт из-за одноразовых пакетов.

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