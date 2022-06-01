В Киевсовете заговорили о подорожании стоимости проезда в транспорте

Киевсовету придется что-то решать по вопросу транспорта / Коллаж "Сегодня"

На заседании постоянной комиссии Киеврады по вопросам бюджета и социально-экономического развития подняли вопрос повышения тарифов на проезд в городском транспорте. Пока этот вопрос только поставлен на обсуждение.

Об этом сообщила на своей странице в Фейсбуке Алла Шлапак, депутат Киевсовета, член Постоянной комиссии Киевсовета по вопросам бюджета и социально-экономического развития.

Реклама

Острый вопрос

"Все больше жителей г. Киева вернулись в свои дома и пользуются общественным транспортом. Ежедневно в приемную поступают звонки с просьбой возобновить движение тех или иных маршрутных автобусов, которые приостановлены! Это все без сомнения важно! Но есть недостаточно приятная сторона, что касается стоимости проезда! На сегодняшний день существующая стоимость экономически не обоснована! Коммунальные предприятия работают сейчас в убыток! Поэтому необходимо принять решение или поднять стоимость проезда или рассмотреть возможность предоставления дотаций!", – говорится в сообщении Аллы Шлапак.

В КГГА пока вопрос подорожания не комментируют. Перед 16 мая, когда возвращали оплату проезда, в КГГА заверяли, что вопрос подорожания стоимости проезда не обсуждался. Хотя и признавали, что транспортникам Киева живется туго в условиях войны.

Столичный транспорт