У Київраді заговорили про подорожчання вартості проїзду у транспорті

Київраді доведеться щось вирішувати з питання транспорту / Колаж "Сьогодні"

На засіданні постійної комісії Київради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку порушили питання підвищення тарифів на проїзд у міському транспорті. Поки що це питання лише поставлено на обговорення.

Про це повідомила на своїй сторінці у Фейсбуці Алла Шлапак, депутат Київради, член Постійної комісії Київради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.

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Гостре питання

"Все більше мешканців м. Києва повернулися до своїх домівок і користуються громадським транспортом. Щоденно до приймальні надходять дзвінки з проханням відновити рух тих чи інших маршрутних автобусів, які наразі призупинені! Це все без сумніву є важливим! Але є не досить приємна сторона, що стосується вартості проїзду! На сьогодні існуюча вартість є економічно не обґрунтованою! Комунальні підприємства працюють зараз на збиток! Тож необхідно прийняти рішення або ж підняти вартість проїзду або ж розглянути можливість надання дотацій!", – йдеться у повідомленні Алли Шлапак.

У КМДА поки що питання подорожчання не коментують. Перед 16 травня, коли повертали оплату проїзду, у КМДА запевняли, що питання подорожчання вартості проїзду не обговорювалося. Хоча й визнавали, що транспортникам Києва живеться важко в умовах війни.

Столичний транспорт