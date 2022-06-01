У Київраді заговорили про подорожчання вартості проїзду у транспорті

Київраді доведеться щось вирішувати з питання транспорту / Колаж "Сьогодні"
На засіданні постійної комісії Київради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку порушили питання підвищення тарифів на проїзд у міському транспорті. Поки що це питання лише поставлено на обговорення.
Про це повідомила на своїй сторінці у Фейсбуці Алла Шлапак, депутат Київради, член Постійної комісії Київради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.
Гостре питання
"Все більше мешканців м. Києва повернулися до своїх домівок і користуються громадським транспортом. Щоденно до приймальні надходять дзвінки з проханням відновити рух тих чи інших маршрутних автобусів, які наразі призупинені! Це все без сумніву є важливим! Але є не досить приємна сторона, що стосується вартості проїзду! На сьогодні існуюча вартість є економічно не обґрунтованою! Комунальні підприємства працюють зараз на збиток! Тож необхідно прийняти рішення або ж підняти вартість проїзду або ж розглянути можливість надання дотацій!", – йдеться у повідомленні Алли Шлапак.
У КМДА поки що питання подорожчання не коментують. Перед 16 травня, коли повертали оплату проїзду, у КМДА запевняли, що питання подорожчання вартості проїзду не обговорювалося. Хоча й визнавали, що транспортникам Києва живеться важко в умовах війни.
Столичний транспорт
- Те, що буде подорожчання метро в Києві лякали ще на початку січня, коли прогнозували, що проїзд буде коштувати 22 гривні. Щоправда, потім від цієї ідеї на якийсь час відмовилися.
- Одразу ж за громадським транспортом мали подорожчати маршрутки.
- У результаті взимку процес підвищення вартості проїзду зупинився. Після вторгнення армії Росії в Україну більшість громадського транспорту було знято з регулярних рейсів, а сам проїзд зробили безплатним.