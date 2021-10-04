В международном аэропорту "Борисполь" изменится стоимость парковки

В аэропорту можно воспользоваться услугами парковок / Фото: Коллаж: Сегодня

В международном аэропорту "Борисполь" с 1 октября временно прекратили работу парковочные площадки "Р2" и "Р3". Пока они будут работать исключительно для выезда автомобилей.

Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

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"На указанных парковочных площадках проводятся технологические работы. Пока они работают только на выезд автомобилей. Мы отдельно сообщим, когда они заработают и на въезд", – рассказали сайту "Сегодня" в пресс-службе аэропорта.

Как изменится оплата

Стоимость парковки на "Р2" была 40 гривен, стоянка работала посуточно.

"Теперь на парковочной площадке "Р2" будет только почасовая оплата – 40 гривен/час. А на парковочной площадке "Р3" тариф изменился в сторону уменьшения. Раньше час парковки стоил там 40 гривен, а теперь будет 30 гривен. Скорей всего там будет действовать посуточная оплата по 300 гривен за сутки хранения авто", – отмечают в пресс-службе аэропорта.

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Там отмечают, что раньше парковочная площадка "Р2" работала, как суточная. Но она ближе всех находится к терминалу и более удобна для встречающих и провожающих пассажиров. Оставлять там автомобиль на долго, например, на сутки, нежелательно. Поэтому там будет вводиться почасовая оплата.

Тем временем пользователи социальных сетей интересуются: почему закрыты паркинги P 4, Р 5, Р 7, Р 8 ? Дескать, там есть свободные места, но нельзя оставить автомобиль.

В аэропорту опровергают такую информацию и заявляют, что перечисленные паркинги открыты и работают в обычном режиме.

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