В международном аэропорту "Борисполь" прошли масштабные учения (видео)

Участники действовали, как в реальных ситуациях / Фото: Коллаж: Сегодня

Сирены, парашютисты, военный вертолет, посадка самолета на пенную подушку, черная туча от керосина, тонны воды, 35 единиц спецтехники и 170 участников невероятного "блокбастера". В Международном аэропорту "Борисполь", который возглавил рейтинг крупнейших украинских аэропортов, прошли масштабные аварийно-спасательные учения.

Об этом сообщает пресс-служба аэропорта в Facebook.

"Служба аварийно-спасательного и противопожарного обеспечения полетов и другие участники действовали с максимальной отдачей, как в реальных ситуациях, ведь безопасность пассажиров – превыше всего. Большие учения в очередной раз продемонстрировали, что авиационный транспорт является одним из самых безопасных в мире", – говорится в сообщении.

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Статистика "Борисполя"

"Борисполь" обслуживает 62% международных авиаперевозок Украины. Из него 43 международных и 9 украинских авиакомпаний выполняют регулярные рейсы по 95 направлениям (83 международных и 12 внутриукраинских). А аэродром способен принимать любые типы воздушных судов.

Лишь в июле регулярными рейсами воспользовались 735,6 тыс. путешественников, чартерами – 432,4 тыс. человек. Международный пассажиропоток составил 1 млн 87,2 тыс. человек, а внутренний – 80,8 тыс. человек. Кроме того, в июле 2021 года аэропорт Борисполь обслужил 8635 рейсов, из которых 7390 пришлись на зарубежные направления, а 1245 рейсов выполнили в пределах Украины.

Напомним, что: