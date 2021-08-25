В международном аэропорту "Борисполь" задержали иностранца: его разыскивает Интерпол

Сотрудники аэропорта задержали преступника. Фото: коллаж "Сегодня"

В международном аэропорту "Борисполь" задержали иностранца, которого искал Интерпол. Мужчина – гражданин Эстонии.

Об этом сообщает Отдельный контрольно-пропускной пункт "Киев" в Facebook.

"Мужчина направлялся на самолет в Амстердам и во время оформления пассажиров авиарейса на документы эстонца сработала база данных Интерпола. В базе отмечалось – при выявлении арестовать", – говорится в сообщении.

Пограничники сразу задержали гражданина Эстонии и сообщили "Укрбюро Интерпола" в Киеве, сотрудники которого подтвердили, что он действительно в розыске.

Выяснилось, что мужчину разыскивала полиция Финляндии за незаконный оборот наркотических средств.

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"Его передали сотрудникам Нацполиции для дальнейших правовых действий", – добавляют в сообщении.

"Борисполь" один из крупнейших аэропортов Украины

"Борисполь" обслуживает 62 % международных авиаперевозок Украины. Из него 43 международных и 9 украинских авиакомпаний выполняют регулярные рейсы по 95 направлениям (83 международных и 12 внутриукраинских). А аэродром способен принимать любые типы воздушных судов.

Лишь в июле регулярными рейсами воспользовались 735,6 тыс. путешественников, чартерами – 432,4 тыс. человек. Международный пассажиропоток составил 1 млн 87,2 тыс. человек, а внутренний – 80,8 тыс. человек. Кроме того, в июле 2021 года аэропорт Борисполь обслужил 8 635 рейсов, из которых 7 390 пришлись на зарубежные направления, а 1 245 рейсов выполнили в пределах Украины.

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