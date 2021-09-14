В резиденцию Санта-Клауса. Из международного аэропорта "Борисполь" появятся рейсы в Лапландию

Анонсировали три рейса в Киттиля из Украины / Фото: Коллаж: Сегодня
Авиакомпания Windrose собирается выполнить несколько рейсов из международного аэропорта "Борисполь" в Лапландию зимой. В системе бронирования рейсы стоят на 27 декабря, 3 и 10 января.
Об этом сообщает Windrose.
Киттиля находится на севере Финляндии в провинции Лапландия. Он расположен приблизительно в 130 километрах от Рованиеми, где расположена резиденция Санта-Клауса.
Где взять билеты и стоимость
Билеты на рейс Киев – Киттиля уже можно забронировать. Самый дешевый перелет обойдется в € 216.
В стоимость входит перевозка ручной клади (до 7 килограмм) и одной единицы багажа (до 23 килограмм).
Напомним, что:
- в "Борисполе" ужесточат правила въезда в Украину для иностранцев. Им нужно будет предъявить пограничникам страховой полис и один из трех документов: отрицательный ПЦР-тест, экспресс-тест или справку о полной вакцинации. Также обязательной станет самоизоляция.
- VIP-зал международного аэропорта "Борисполь" признан самым лучшим в Украине. Об этом сайту "Сегодня" рассказали в пресс-службе аэропорта. Там добавляют, что победу в номинации "Лучший VIP-зал в аэропортах" было объявлено в рамках Украинского авиационного форума.