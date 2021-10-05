В Сети опубликовали свежие фото со строительства метро на Троещину

Уже строят два тоннеля для будущей станции «Радужная» / Фото: Коллаж: Сегодня
В Киеве продолжается строительство линии метрополитена на жилой массив Троещина. На Русановских садах активно ведутся работы.
В Сети опубликовали новые фото с места работ в группе "Троещина" в Facebook.
Как видно на фото, строители продолжают работы по обустройству тоннелей.
Также продолжается строительство ограждающих конструкций метрополитена и устройства насыпи.
Строительство из пяти этапов
Как сообщают в КГГА, поэтапное строительство четвертой линии метрополитена будет осуществляться отдельными участками, первая из которых будет от станции "Глыбочицкая" до станции "Радужная".
Важной составляющей новой ветки столичного метрополитена станет Подольско-Воскресенский мостовой переход, основной функцией которого является метросполучення между правым и левым берегами Киева.
Сегодня уже идет строительство станций метро на нижнем ярусе моста, а также на левом берегу, где метро пойдет под землей. Также уже строят два тоннеля для будущей станции "Радужная".
В 2021 году КП "Киевский метрополитен", как заказчику предусмотрено финансирование в объеме 30 млн грн. Первый участок будет включать шесть станций.
В частности, появятся станции:
- "Глыбочицкая" (с пересадкой на ст. Метро "Лукьяновская");
- "Подольская" (с пересадкой на ст. Метро "Тараса Шевченко");
- "Судостроительная";
- "Труханов остров";
- "Залив Десенка";
- "Радужная".
Сейчас в рамках строительства Подольско-Воскресенского мостового перехода уже практически построены три станции метрополитена: "Судостроительная", "Труханов остров", "Залив Десенка". На очереди станция на левом берегу – "Радужная".
Ранее мы писали:
- В Киеве парни прокатились на крыше поезда. Поезд двигался по открытой красной линии метрополитена.
- Столичные полицейские задержали двух куривших в киевском метро.