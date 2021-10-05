У Мережі опублікували свіжі фото з будівництва метро на Троєщину

Вже будують два тунелі для майбутньої станції «Райдужна» / Фото: Колаж: Сьогодні
У Києві триває будівництво лінії метрополітену на житловий масив Троєщина. На Русанівських садах активно ведуться роботи.
У Мережі опублікували нові фото з місця робіт у групі "Троєщина" в Facebook.
Як видно на фото, будівельники продовжують роботи з облаштування тунелів.
Також триває будівництво огороджувальних конструкцій метрополітену і влаштування насипу.
Будівництво з п'яти етапів
Як повідомляють в КМДА, поетапне будівництво четвертої лінії метрополітену буде здійснюватися окремими ділянками, перша з яких буде від станції "Глибочицька" до станції "Райдужна".
Важливою складовою нової гілки столичного метрополітену стане Подільсько-Воскресенський мостовий перехід, основною функцією якого є метросполучення між правим і лівим берегами Києва.
Сьогодні вже йде будівництво станцій метро на нижньому ярусі моста, а також на лівому березі, де метро піде під землею. Також вже будують два тунелі для майбутньої станції "Райдужна".
У 2021 року КП "Київський метрополітен" як замовнику передбачено фінансування в обсязі 30 млн грн. Перша ділянка буде включати шість станцій.
Зокрема, з'являться станції:
- "Глибочицька" (з пересадкою на ст. метро "Лук'янівська");
- "Подільська" (з пересадкою на ст. метро "Тараса Шевченка");
- "Суднобудівна";
- "Труханів острів";
- "Затока Десенка";
- "Райдужна".
Наразі у рамках будівництва Подільсько-Воскресенського мостового переходу вже практично побудовані три станції метрополітену: "Суднобудівна", "Труханів острів", "Затока Десенка". На черзі станція на лівому березі – "Райдужна".
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