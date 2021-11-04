В Киеве горит Киево-Печерская лавра (фото, видео)

Горит Киево-Печерская лавра. Фото: коллаж "Сегодня"
В четверг, 4 ноября, в Киеве произошел пожар в Киево-Печерской лавре. На месте ЧП работают спасатели.
Подробнее об этом – читайте далее в материале "Сегодня".
Что известно о пожаре?
В 13:45 на территории Киево-Печерской лавры возник пожар в двухэтажном здании корпуса № 68 на втором этаже (где расположена мастерская по росписи икон) с распространением на кровлю.
На месте пожара на территории Киево-Печерской лавры работают спасатели. К тушению привлечены 55 человек и 13 ед. техники ГСЧС.
"Наши сотрудники ликвидируют возгорание. Возгорание произошло на втором этаже двухэтажного здания с распространением на крышу дома. Это помещение – это художественная мастерская на территории Киево-Печерской лавры", – сообщили сайту "Сегодня" в ГСЧС Киева.
Возгорание в мастерской по росписи икон на территории Киево-Печерской лавры ликвидировано в 14:45.
Есть ли пострадавшие?
Площадь возгорания составила 100 квадратных метров. Информации о пострадавших пока нет. Причину будут выяснять правоохранительные органы.
Недавно мы также писали о том, что в Броварах (Киевская область) произошел масштабный пожар в пятиэтажном доме на улице Гагарина, 11. Огонь охватил всю крышу дома.
Также сообщалось, что во дворе 5-этажного жилого дома на улице Олеся Гончара, 14/26 в Шевченковском районе столицы, загорелся автомобиль. Причину пожара пытаются установить.