У столиці горить Києво-Печерська лавра (фото, відео)

Горить Києво-Печерська лавра. Фото: колаж "Сьогодні"

У четвер, 4 листопада, у Києві сталася пожежа у Києво-Печерській лаврі. На місці НП працюю рятувальники.

Докладніше про це – читайте далі у матеріалі "Сьогодні".

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Що відомо про пожежу?

О 13:45 на території Києво-Печерської лаври виникла пожежа в двоповерховій будівлі корпусу № 68 на другому поверсі (де розташована майстерня по розпису ікон) з розповсюдженням на покрівлю.

На місці пожежі біля Києво-Печерської лаври працюють рятувальники.

"Наші співробітники ліквідують загоряння. Займання сталося на другому поверсі двоповерхової будівлі з розповсюдженням на дах будинку. Це приміщення – це художня майстерня на території Києво-Печерської лаври", – повідомили сайту "Сьогодні" у ДСНС Києва.

Чи є постраждалі?

У соціальних мережах повідомляють про одного постраждалого в лаврі через пожежу, що виникла там, але в ДСНС Києва поки не підтверджують цю інформацію.

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На місце НП прибули рятувальники. Фото: ДСНС Києва

На місці працюють пожежники. Фото: ДСНС Києва

Пожежа у лаврі. Фото: ДСНС Києва

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У Києві сталася пожежа у лаврі. Фото: ДСНС Києва

Нещодавно ми також писали про те, що в Броварах (Київська область) сталася масштабна пожежа в п'ятиповерховому будинку на вулиці Гагаріна, 11. Вогонь охопив весь дах будинку.

Також повідомлялося, що у дворі 5-поверхового житлового будинку на вулиці Олеся Гончара, 14/26 у Шевченківському районі столиці, загорівся автомобіль. Причину пожежі намагаються встановити.

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