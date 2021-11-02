В сторону Подола не проехать. В Киеве из-за серьезного ДТП образовалась пробка (видео)

Огромная пробка образовалась на улице Новоконстантиновской. Здесь столкнулось два авто.
Об этом сообщает Киев Оперативный в Telegram.
"На Новоконстантиновской не розминулись Land Rover и Audi. Движение в сторону Подола очень затруднено", - пишут в Сети.
По предварительной информации, никто не пострадал.
На месте большая пробка
Как свидетельствуют данные онлайн сервиса Google maps, на месте сейчас большая пробка. Движение затруднено по таким улицам:
- Новоконстантиновская,
- Степана Бандеры,
- Семена Скляренко,
- Богатырская,
- Кирилловская.
Карта с пробками по данным сервиса / Фото: Google Maps
Самые распространенные причины ДТП в Украине:
- превышение безопасной скорости движения – 34%;
- нарушение правил маневрирования – 22%;
- нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
- несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
- нарушение проезда на пешеходном переходе – 6%;
- пьяное вождение – 5%.
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