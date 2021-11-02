В сторону Подола не проехать. В Киеве из-за серьезного ДТП образовалась пробка (видео)

Огромная пробка образовалась на улице Новоконстантиновской. Здесь столкнулось два авто.

Об этом сообщает Киев Оперативный в Telegram.

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"На Новоконстантиновской не розминулись Land Rover и Audi. Движение в сторону Подола очень затруднено", - пишут в Сети.

По предварительной информации, никто не пострадал.

На месте большая пробка

Как свидетельствуют данные онлайн сервиса Google maps, на месте сейчас большая пробка. Движение затруднено по таким улицам:

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Новоконстантиновская,

Степана Бандеры,

Семена Скляренко,

Богатырская,

Кирилловская.

Карта с пробками по данным сервиса / Фото: Google Maps

Самые распространенные причины ДТП в Украине:

превышение безопасной скорости движения – 34%;

нарушение правил маневрирования – 22%;

нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;

несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;

нарушение проезда на пешеходном переходе – 6%;

пьяное вождение – 5%.

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