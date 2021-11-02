У бік Подолу не проїхати. У Києві через серйозну ДТП утворився затор (відео)

Величезний затор утворився на вулиці Новокостянтинівській. Тут зіткнулися два авто.

Про це повідомляє Київ Оперативний у Telegram.

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"На Новокостянтинівській не розминулися Land Rover та Audi. Рух у бік Подолу дуже утруднений", – пишуть у Мережі.

За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.

На місці великий затор

Як свідчать дані онлайн-сервісу Google maps, на місці зараз великий затор. Рух утруднений такими вулицями:

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Новокостянтинівська,

Степана Бандери,

Семена Скляренка,

Богатирська,

Кирилівська.

Карта з пробками за даними сервісу / Фото: Google Maps

Найпоширеніші причини ДТП в Україні:

перевищення безпечної швидкості руху – 34%;

порушення правил маневрування – 22%;

порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;

недотримання безпечної дистанції – 7,5%;

порушення проїзду на пішохідному переході – 6%;

п'яне водіння – 5%.

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