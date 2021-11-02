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У бік Подолу не проїхати. У Києві через серйозну ДТП утворився затор (відео)

Ольга Кравченко
2 листопада, 10:50
Внаслідок аварії ніхто не постраждав

Величезний затор утворився на вулиці Новокостянтинівській. Тут зіткнулися два авто.

Про це повідомляє Київ Оперативний у Telegram.

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"На Новокостянтинівській не розминулися Land Rover та Audi. Рух у бік Подолу дуже утруднений", – пишуть у Мережі.

За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.

На місці великий затор

Як свідчать дані онлайн-сервісу Google maps, на місці зараз великий затор. Рух утруднений такими вулицями:

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  • Новокостянтинівська,
  • Степана Бандери,
  • Семена Скляренка,
  • Богатирська,
  • Кирилівська.

Карта з пробками за даними сервісу / Фото: Google Maps

Найпоширеніші причини ДТП в Україні:

  • перевищення безпечної швидкості руху – 34%;
  • порушення правил маневрування – 22%;
  • порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
  • недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
  • порушення проїзду на пішохідному переході – 6%;
  • п'яне водіння – 5%.

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