В Украине заработал виртуальный тур в Чернобыль

Сайт позволяет совершить виртуальное путешествие в зону отчуждения. Коллаж "Сегодня"

В Украине запустили сайт "Чернобыль. Путешествие", позволяющий совершить виртуальный тур в зону отчуждения.

Об этом сообщает онлан-проект "Чернобыль. Путешествие".

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Подробности

Интерактивное путешествие позволяет, в частности, совершить полет над Припятью и ознакомиться с хронологией аварии.

"Образовательный проект и коммуникационная платформа "Чернобыль. Путешествие" – продолжение одноименной выставки, которая открылась на ВДНХ к 35-й годовщине трагедии на Чернобыльской АЭС", – говорится на сайте.

Попадая на сайт посетитель имеет возможность выбрать точку, с которой можно начать виртуальный тур по Чернобылю:

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погружение в контекст головокружительного "1986" года;

исследование анатомии "Катастрофы" и ее последствий;

научный взгляд н аварию в блоке "Атом";

истории людей, судьбы которых связаны с событиями 26 апреля 1986 года;

изучение зоны отчуждения;

обсуждение о судьбе Чернобыля.

Посетителям также предлагают стать участником проекта. Для этого нужно рассказать свою историю о Чернобыле или поделиться своим мнением о будущем зону отчуждения.

Сайт позволяет совершить виртуальное путешествие в зону отчуждения. В частности, платформа позволяет пролететь над современной Припятью, радиолокационной станцией "Дуга" и заброшенными селами Полесья.

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