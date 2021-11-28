"Вечные извинения". Киевляне оригинально возмутились неработающей станцией "Индустриальная" (фото)

Ремонт на станции "Индустриальная" обещали завершить еще летом. / Фото: Коллаж: Сегодня

Киевлян достал затянувшийся ремонт станции скоростного трамвая "Индустриальная". Ремонт обещали завершить до конца августа, но трамваи не останавливаются на стации до сих пор.

Корреспондент "Сегодня" заметил, как жители столицы выражают свое возмущение.

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В объявлении в трамвае 1К вечером в воскресенье кто-то отметил, что из-за ремонта на станции у киевлян просят "вечное извинение за неудобства".

Фото: Игорь Серов/Сегодня

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Ремонт на "Индустриальной"

Его начали в мае 2021 года. Тогда остановили движение скоростного трамвая по маршрутам №1 и №3 – от станции "Старовокзальная" на Борщаговку.

В то же время ремонт пообещали закончить в августе. И действительно движение трамвая восстановили, но при этом станция "Индустриальная" закрыта до сих пор. Ремонт там продолжается.

Почему происходят сбои в работе транспорта?

Как сообщили нам в "Киевпастрансе", сбои в работе общественного транспорта столицы происходят из-за плотного автомобильного трафика по городу – много заторов и скопления легкового транспорта. Кроме того, в столице предостаточно мест, где сейчас продолжается ремонт дорог. Также они проводятся на основных магистралях города.

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"Из-за этого происходят технические сбои в работе общественного транспорта", – пояснили сайту "Сегодня" в коммунальном предприятии "Киевпастранс".

Там дополняют, что из-за этого происходят сбои в работе общественного транспорта как утром, так и вечером.

Как работает транспорт в карантин

В Киевской области усилили карантин. В частности, ввели новые правила транспортных перевозок.

Пользоваться автобусами, маршрутками и электричками могут только пассажиры, которые имеют при себе один из документов:

COVID-сертификат;

отрицательный результат ПЦР- или экспресс-теста, полученный не позже, чем за 72 часа до дня поездки;

справку о выздоровлении, действие которой подтверждено с помощью Единого государственного веб-портала электронных услуг, в частности "Дії".

В случае отсутствия документов пассажир может быть выведен из транспорта полицией.

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