Видео дня. Протестующие ФОПы зажгли фаеры под Радой

Протесты ФОПов в Киеве. Фото: коллаж "Сегодня"
В среду, 1 декабря, весь центр Киева перекрыт с раннего утра. Это связано с протестами ФОПов, которые во время митинга зажгли фаеры под знаменитую песню украинской группы "Океан Эльзы".
Об этом сообщает "Сегодня".
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В ролике можно увидеть, что протестующие ФОПы под трек "Океана Эльзы" – "Мила моя, вставай" зажгли множество фаеров.
До этого митингующие развернули плакат с Героями Небесной Сотни. На данный момент митинг мирный.
В центре Киева полиция усилила меры безопасности
Из-за проведений массовых акций полиция совместно с военнослужащими Нацгвардии заступили на усиленное дежурство.
В местах проведения протестов взрывотехники проверят территорию, чтобы выявить опасные и подозрительные предметы.
Также на фильтрационных пунктах полицейские будут проводить превентивные мероприятия и выборочно проверять вещи участников акции, чтобы никто не пронес в места скопления граждан предметов, которые могут навредить другим.
В центре города полностью перекрыли движение
- Крещатик – от улицы Богдана Хмельницкого до Европейской площади;
- улица Михайловская – от Крещатика до Большой Житомирской;
- улица Малая Житомирская – от Майдана до Владимирского проезда;
- улица Софиевская – от Майдана до Владимирского проезда;
- переулок Т. Шевченко;
- улица Бориса Гринченко;
- улица Костельная – от Михайловской до Трехсвятительской;
- улица Круглоуниверситетская;
- улица Грушевского – от Арсенальной до Петровской аллеи;
- улица Шелковичная – от Грушевского до Бассейной;
- улица Институтская – от Садовой до Майдана;
- улица Лютеранская – от Шелковичной до Крещатика.