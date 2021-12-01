Видео дня. Протестующие ФОПы зажгли фаеры под Радой

Протесты ФОПов в Киеве. Фото: коллаж "Сегодня"

В среду, 1 декабря, весь центр Киева перекрыт с раннего утра. Это связано с протестами ФОПов, которые во время митинга зажгли фаеры под знаменитую песню украинской группы "Океан Эльзы".

Об этом сообщает "Сегодня".

Реклама

Подробности

В ролике можно увидеть, что протестующие ФОПы под трек "Океана Эльзы" – "Мила моя, вставай" зажгли множество фаеров.

До этого митингующие развернули плакат с Героями Небесной Сотни. На данный момент митинг мирный.

Реклама

Митингующие развернули плакат с Героями Небесной Сотни. Фото: Дмитрий Гордийчук, "Сегодня"

В центре Киева полиция усилила меры безопасности

Из-за проведений массовых акций полиция совместно с военнослужащими Нацгвардии заступили на усиленное дежурство.

В местах проведения протестов взрывотехники проверят территорию, чтобы выявить опасные и подозрительные предметы.

Реклама

Также на фильтрационных пунктах полицейские будут проводить превентивные мероприятия и выборочно проверять вещи участников акции, чтобы никто не пронес в места скопления граждан предметов, которые могут навредить другим.

В центре города полностью перекрыли движение

Крещатик – от улицы Богдана Хмельницкого до Европейской площади;

улица Михайловская – от Крещатика до Большой Житомирской;

улица Малая Житомирская – от Майдана до Владимирского проезда;

улица Софиевская – от Майдана до Владимирского проезда;

переулок Т. Шевченко;

улица Бориса Гринченко;

улица Костельная – от Михайловской до Трехсвятительской;

улица Круглоуниверситетская;

улица Грушевского – от Арсенальной до Петровской аллеи;

улица Шелковичная – от Грушевского до Бассейной;

улица Институтская – от Садовой до Майдана;

улица Лютеранская – от Шелковичной до Крещатика.

Ранее мы писали: