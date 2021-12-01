Відео дня. ФОПи-протестувальники запалили фаєри під Радою

Протести ФОПів у Києві. Фото: колаж "Сьогодні"

У середу, 1 грудня, увесь центр Києва перекрито з самого ранку. Це пов'язано з протестами ФОПів, які під час мітингу запалили фаєри під знамениту пісню українського гурту "Океан Ельзи".

Про це повідомляє "Сьогодні".

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Подробиці

У ролику можна побачити, що ФОПи-протестувальники під трек "Океану Ельзи" – "Мила моя, вставай" запалили безліч фаєрів.

До цього мітингувальники розгорнули плакат з Героями Небесної Сотні. Наразі мітинг мирний.

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Мітингувальники розгорнули плакат з Героями Небесної Сотні. Фото: Дмитро Гордійчук, "Сьогодні"

У центрі Києва поліція посилила заходи безпеки

Через проведення масових акцій поліція разом з військовослужбовцями Нацгвардії заступили на посилене чергування.

У місцях проведення протестів вибухотехніки перевірять територію, щоб виявити небезпечні та підозрілі предмети.

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Також на фільтраційних пунктах поліцейські проводитимуть превентивні заходи та вибірково перевірятимуть речі учасників акції, щоб ніхто не проніс до місць скупчення громадян предметів, які можуть зашкодити іншим.

У центрі міста повністю перекрили рух

Хрещатик – від вулиці Богдана Хмельницького до Європейської площі;

вулиця Михайлівська – від Хрещатика до Великої Житомирської;

вулиця Мала Житомирська – від Майдану до Володимирського проїзду;

вулиця Софіївська – від Майдану до Володимирського проїзду;

провулок Тараса Шевченка;

вулиця Бориса Грінченка;

вулиця Костельна – від Михайлівської до Трьохсвятительської;

вулиця Круглоуніверситетська;

вулиця Грушевського – від Арсенальної до Петрівської алеї;

вулиця Шовковична – від Грушевського до Басейної;

вулиця Інститутська – від Садової до Майдану;

вулиця Лютеранська – від Шовковичної до Хрещатика.

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