Видео дня. В Киеве появился новый огромный "фонтан" на дороге

В Киеве появился новый "фонтан" / Фото: Коллаж: Сегодня
В Киеве на территории ЖК "Каховская" в Днепровском районе прорвало трубу.
Об этом пишет "Киев Оперативный".
"Новый фонтан образовался в ЖК "Каховская", – говорится в сообщении.
Что делать, если у прорвало воду
В случае аварии или засор канализации необходимо обратиться в "Киевводоканал". Как это можно сделать:
- оформить обращение на сайте (кнопка "Задать вопрос");
- подзвонити по аварийной горячей линии по номеру 15-81 или (044) 200-73-01.
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