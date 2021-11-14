Відео дня. У Києві з'явився новий "фонтан" на дорозі

У Києві з'явився новий "фонтан" / Фото: Колаж: Сьогодні
У Києві на території ЖК "Каховська" у Дніпровському районі прорвало трубу.
Про це пише "Київ Оперативний".
"Новий фонтан утворився в ЖК "Каховська", – йдеться у повідомленні.
Що робити, якщо у прорвало воду
У разі аварії чи засмічення каналізації необхідно звернутися до "Київводоканалу". Як це можна зробити:
- оформити звернення на сайті (кнопка "Поставити питання");
- зателефонувати за аварійною гарячою лінією за номером 15-81 або (044) 200-73-01.
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