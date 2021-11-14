Відео дня. У Києві з'явився новий "фонтан" на дорозі

У Києві з'явився новий "фонтан" / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві на території ЖК "Каховська" у Дніпровському районі прорвало трубу.

Про це пише "Київ Оперативний".

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"Новий фонтан утворився в ЖК "Каховська", – йдеться у повідомленні.

Що робити, якщо у прорвало воду

У разі аварії чи засмічення каналізації необхідно звернутися до "Київводоканалу". Як це можна зробити:

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оформити звернення на сайті (кнопка "Поставити питання");

зателефонувати за аварійною гарячою лінією за номером 15-81 або (044) 200-73-01.

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