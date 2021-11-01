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СЕГОДНЯ Новости в Киеве Транспорт

Очередной провал! Прорыв трубы снова разорвал асфальт в Киеве (видео)

Инна Собора Инна Собора Редактор раздела Киев
1 ноября, 19:25
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Прорыв произошел на улице Срибнокильской, аварию ликвидируют специалисты
В Киеве снова прорвало трубу.
В Киеве снова прорвало трубу. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве снова прорвало трубу, в результате чего провалился асфальт, а улицы затопило. К тому же пришлось перекрыть движение транспорта.

Об этом сообщает пресс-служба "Киевводоканала".

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Прорыв произошел на Срибнокильской улице в 13:50 на магистрали диаметром 300 мм.

"В настоящее время на месте работают ремонтные бригады "Киевводоканала" для устранения повреждения. Перекрыто движение транспорта двумя полосами, одна полоса – свободна", – говорится в сообщении.

Водоснабжение потребителей не прекращалось.

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На днях был еще один прорыв

В столице на улице Алишера Навои вечером 29 октября провалился асфальт. Из-за огромной ямы правоохранители перекрыли движение по дороге.

Как пояснили сайту "Сегодня" в коммунальной корпорации "Киевавтодор", провал асфальта образовался из-за прорыва водопровода.

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На углу бульвара Алишера Навои и бульвара Перова произошла утечка из колодца. После того как утечка была локализована, образовался провал на проезжей части.

"Прорвало трубу диаметром 200 мм. Провал засыпали, асфальтирование будет выполнять ДЭУ Днепровского р-на. Ограждено, частично ограничено движение транспорта. Необходимо очистить камеру для ликвидации повреждения", – сказали в "Киевводоканале".

Что делать, если у прорвало воду

В случае аварии или засор канализации необходимо обратиться в "Киевводоканал". Как это можно сделать:

  • оформить обращение на сайте (кнопка "Задать вопрос");
  • подзвонити по аварийной горячей линии по номеру 15-81 или (044) 200-73-01.

Раньше мы писали:

  • В Киеве 14 октября, прорвало водопровод на улице Юрия Литвинского, 65. В результате мутная жидкость заполнила проезжую часть, с десяток авто по колеса оказались в грязи.
  • В Киеве 29 октября на улице Скляренко произошел прорыв теплотрассы. Очевидцы зафиксировали ЧП на камеру.

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