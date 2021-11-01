Очередной провал! Прорыв трубы снова разорвал асфальт в Киеве (видео)

В Киеве снова прорвало трубу, в результате чего провалился асфальт, а улицы затопило. К тому же пришлось перекрыть движение транспорта.
Об этом сообщает пресс-служба "Киевводоканала".
Прорыв произошел на Срибнокильской улице в 13:50 на магистрали диаметром 300 мм.
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"В настоящее время на месте работают ремонтные бригады "Киевводоканала" для устранения повреждения. Перекрыто движение транспорта двумя полосами, одна полоса – свободна", – говорится в сообщении.
Водоснабжение потребителей не прекращалось.
На днях был еще один прорыв
В столице на улице Алишера Навои вечером 29 октября провалился асфальт. Из-за огромной ямы правоохранители перекрыли движение по дороге.
Как пояснили сайту "Сегодня" в коммунальной корпорации "Киевавтодор", провал асфальта образовался из-за прорыва водопровода.
На углу бульвара Алишера Навои и бульвара Перова произошла утечка из колодца. После того как утечка была локализована, образовался провал на проезжей части.
"Прорвало трубу диаметром 200 мм. Провал засыпали, асфальтирование будет выполнять ДЭУ Днепровского р-на. Ограждено, частично ограничено движение транспорта. Необходимо очистить камеру для ликвидации повреждения", – сказали в "Киевводоканале".
Что делать, если у прорвало воду
В случае аварии или засор канализации необходимо обратиться в "Киевводоканал". Как это можно сделать:
- оформить обращение на сайте (кнопка "Задать вопрос");
- подзвонити по аварийной горячей линии по номеру 15-81 или (044) 200-73-01.
Раньше мы писали:
- В Киеве 14 октября, прорвало водопровод на улице Юрия Литвинского, 65. В результате мутная жидкость заполнила проезжую часть, с десяток авто по колеса оказались в грязи.
- В Киеве 29 октября на улице Скляренко произошел прорыв теплотрассы. Очевидцы зафиксировали ЧП на камеру.