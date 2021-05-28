Внезапно озверел. В Киеве мужчина крушил банкомат, прыгал по машинам и бил прохожих (видео)

Мужчина "избил" банкомат и бросался на прохожих. Фото: скрин

На улице Бориспольской 28 мая мужчина стоя возле банкомата – внезапно озверел. Неизвестный начал со всей дури ногами бить банкомат.

При чем рядом проходили женщины, стояли дети. Но мужчину это явно не смущало, он выскочил на капот припаркованного возле супермаркета автомобиля и оставил на нем приличную вмятину.

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Далее он начал опять "избивать" банкомат. После этого "спортсмен" ушел, но по дороге ударил в голову прохожего.

Видео: Киев Оперативный/Telegram

В полиции Киева нам сообщили, что на место ЧП прохожие вызвали правоохранителей.

"Патрульные не выявили там мужчину, который совершил правонарушение. Затем на улицу Бориспольскую прибыла следственно-оперативная группа. Полицейские осмотрели место события, правонарушение надлежащим образом задокументировано. Сейчас проводится проверка, изымается видео из камер видеонаблюдения. Это поможет установить личность мужчины", – рассказали сайту "Сегодня" в полиции Киева.

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