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В Киеве закрыли станции метро "Майдан Независимости" и "Дворец спорта" – ищут взрывчатку

18 февраля, 12:46

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Станции закрыли на вход, выход и пересадку

В Киеве из-за звонка о минировании закрыли станции метро "Майдан Незалежности", "Дворец спорта" и соответствующие пересадки.

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Об этом сообщает Киевский метрополитен.

"Станции "Дворец спорта" и "Площадь Независимости", а также пересадочные узлы закрыты на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании", – говорится в сообщении.

Информация об открытии станций будет опубликована сразу после завершения проверки.

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Напомним, в Киевской области поймали мужчину, который сообщил о "минировании" одного из местных государственных учреждений. Житель города Ирпень сообщил в полицию об исчезновении его сожительницы, а затем начал угрожать взорвать здание, если полицейские не найдут его возлюбленную.

Ранее мы писали, что Рада приняла ряд законов, среди них "О внесении изменений в статью 259 Уголовного кодекса Украины относительно усиления ответственности за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан" (принят за основу).

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Киев метро дворец спорта Майдан Незалежности минировали

Источник: Сегодня

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