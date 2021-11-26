Внезапно выбежала на дорогу: в Киевской области маршрутка сбила 11-летнюю девочку (фото)

В Белой церкви ребенок попал под колеса маршрутки / Фото: Коллаж: Сегодня
В Белой Церкви (Киевская область)произошло ДТП. Маршрутка сбила 11-летнюю девочку.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции области в Facebook.
Инцидент произошел на улице Грибоедова.
"В результате столкновения ребенок получил телесные повреждения, он госпитализирован в Белоцерковскую областную детскую больницу", – говорится в сообщении.
Ребенка госпитализировали в больницу / Фото: Нацполиция
По словам 56-летнего водителя, ребенок внезапно выбежал на регулируемый пешеходный переход, не дождавшись сигнала светофора.
"По предварительным данным, у девочки перелом костей левого предплечья", – добавляют в полиции.
Полиция расследует детали ЧП / Фото: Нацполиция
Из пассажиров маршрутки никто не пострадал.
Самые распространенные причины ДТП в Украине:
- превышение безопасной скорости движения – 34% аварий;
- нарушение правил маневрирования – 22%;
- нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
- несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
- нарушение правил проезда на пешеходном переходе – 6%;
- пьяное вождение – 5%.
Кроме того, названы основные виды ДТП:
- столкновения;
- наезд на стоящий автомобиль;
- наезд на препятствие;
- наезд на пешехода;
- съезд с проезжей части с опрокидыванием транспортного средства.
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