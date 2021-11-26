Внезапно выбежала на дорогу: в Киевской области маршрутка сбила 11-летнюю девочку (фото)

В Белой церкви ребенок попал под колеса маршрутки / Фото: Коллаж: Сегодня

В Белой Церкви (Киевская область)произошло ДТП. Маршрутка сбила 11-летнюю девочку.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции области в Facebook.

Реклама

Инцидент произошел на улице Грибоедова.

"В результате столкновения ребенок получил телесные повреждения, он госпитализирован в Белоцерковскую областную детскую больницу", – говорится в сообщении.

Ребенка госпитализировали в больницу / Фото: Нацполиция

Реклама

По словам 56-летнего водителя, ребенок внезапно выбежал на регулируемый пешеходный переход, не дождавшись сигнала светофора.

"По предварительным данным, у девочки перелом костей левого предплечья", – добавляют в полиции.

Полиция расследует детали ЧП / Фото: Нацполиция

Реклама

Из пассажиров маршрутки никто не пострадал.

Самые распространенные причины ДТП в Украине:

превышение безопасной скорости движения – 34% аварий;

нарушение правил маневрирования – 22%;

нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;

несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;

нарушение правил проезда на пешеходном переходе – 6%;

пьяное вождение – 5%.

Кроме того, названы основные виды ДТП:

столкновения;

наезд на стоящий автомобиль;

наезд на препятствие;

наезд на пешехода;

съезд с проезжей части с опрокидыванием транспортного средства.

Ранее мы писали: