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Уничтожил шесть автомобилей в Киеве: водитель такси Bolt попал в масштабное ДТП (фото)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
9 ноября, 18:35
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Пока неизвестно, почему водитель не справился с управлением – авто сделало сальто в воздухе
Полиция выясняет обстоятельства инцидента
Полиция выясняет обстоятельства инцидента / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве сегодня произошло масштабное ДТП. Авария случилась на улице Бажана, недалеко от метро "Харьковская".

Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Telegram.

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Водитель такси Bolt взлетел в воздухе и сделал сальто.

"Зацепил две машины, вылетел на стоянку и уничтожил еще четыре автомобиля. И потом удобно припарковался на крыше ни в чем не виновного транспортного средства", – пишут в Сети.

Авария на улице Николая Бажана
Авария на улице Николая Бажана / Фото: dtp.kiev.ua

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На месте работали правоохранители. По предварительной информации, никто не пострадал.

Авария на улице Николая Бажана
Авария на улице Николая Бажана / Фото: dtp.kiev.ua

Самые распространенные причины ДТП в Украине:

  • превышение безопасной скорости движения – 34% аварий;
  • нарушение правил маневрирования – 22%;
  • нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
  • несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
  • нарушение правил проезда на пешеходном переходе – 6%;
  • пьяное вождение – 5%.

Кроме того, названы основные виды ДТП:

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  • столкновения;
  • наезд на стоящий автомобиль;
  • наезд на препятствие;
  • наезд на пешехода;
  • съезд с проезжей части с опрокидыванием транспортного средства.

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