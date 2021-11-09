Уничтожил шесть автомобилей в Киеве: водитель такси Bolt попал в масштабное ДТП (фото)

Пока неизвестно, почему водитель не справился с управлением – авто сделало сальто в воздухе

Полиция выясняет обстоятельства инцидента / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве сегодня произошло масштабное ДТП. Авария случилась на улице Бажана, недалеко от метро "Харьковская".

Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Telegram.

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Водитель такси Bolt взлетел в воздухе и сделал сальто.

"Зацепил две машины, вылетел на стоянку и уничтожил еще четыре автомобиля. И потом удобно припарковался на крыше ни в чем не виновного транспортного средства", – пишут в Сети.

Авария на улице Николая Бажана / Фото: dtp.kiev.ua

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На месте работали правоохранители. По предварительной информации, никто не пострадал.

Авария на улице Николая Бажана / Фото: dtp.kiev.ua

Самые распространенные причины ДТП в Украине:

превышение безопасной скорости движения – 34% аварий;

нарушение правил маневрирования – 22%;

нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;

несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;

нарушение правил проезда на пешеходном переходе – 6%;

пьяное вождение – 5%.

Кроме того, названы основные виды ДТП:

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столкновения;

наезд на стоящий автомобиль;

наезд на препятствие;

наезд на пешехода;

съезд с проезжей части с опрокидыванием транспортного средства.

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