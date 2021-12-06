Водитель "Мазды" сбил ребенка в центре Киева (видео)

В Киеве на улице Константиновская произошло ДТП. Пострадал ребенок.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Telegram.

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Так, мальчик лет 10 побежал не глядя через дорогу и угодил под авто "Мазда".

"Живой, встать не может, забрали в Охматдет. Родителей дожидаться не стали так как пострадал крепко", – пишут в Сети.

В Киеве на мокрой дороге столкнулись шесть автомобилей

Ранее в Киеве произошло масштабное ДТП. В Печерском районе на светофоре столкнулись шесть автомобилей. Авария произошла 24 ноября на улице Бойчука, 18.

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"Учитывайте погодные условия и "переобувайте" свои авто, на летней резине сейчас тормозной путь дольше", – пишут в Сети.

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